أوامر ملكية سعودية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد مجموعة من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء عدد من كبار المسؤولين من مناصبهم.

ويأتي ذلك في خطوة إدارية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المواقع القيادية في الدولة.

وبحسب ما أعلنه الديوان الملكي السعودي في ثلاثة بيانات منفصلة نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد شملت الأوامر الملكية إعفاء مساعد وزير الدفاع طلال العتيبي من منصبه، إلى جانب إعفاء محمد بن حمد الماضي من رئاسة مؤسسة الصناعات العسكرية.

كما نصت الأوامر على إعفاء غسان الشبل، المستشار في أمانة مجلس الوزراء من منصبه.

ولم تذكر تفاصيل إضافية بشأن أسباب الإعفاءات أو التعيينات الجديدة في هذه المناصب حتى الآن.

