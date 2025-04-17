Apr 17, 2025 8:58 AMClock
دوليات
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أمير قطر يصل إلى موسكو اليوم

 غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بلاده اليوم متوجها إلى موسكو في زيارة رسمية، حسبما أعلن الديوان الأميري القطري، بحسب "روسيا اليوم".

وحسب بيان للديوان الأميري، فإن الشيخ تميم سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

ويصل أمير قطر إلى موسكو يرافقه وفد رسمي يضم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إن زيارة الشيخ تميم إلى روسيا ستشهد مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية الملحة، وستركز على أهمية تعزيز التنسيق السياسي المشترك لإيجاد حلول متكاملة لتسوية هذه القضايا".

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