رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأوروبية، معتبرا أنه “يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي.

وقال المستشار في بيان “لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي”. والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.

وأضاف ميرتس: “يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني”، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات “حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5 بالمئة إلى النصف تقريبا، لتغدو 15 بالمئة”.

وتابع زعيم أكبر اقتصاد في أوروبا “في هذا المجال على وجه التحديد يكتسب الخفض السريع للرسوم الجمركية أهمية قصوى”.