اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلثاء، أن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “في حالة إنكار” للوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلانه أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية للمرة الأولى.

وقال ألبانيزي إن تردد حكومة نتنياهو في الاستماع إلى حلفائها ساهم في قرار أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف في مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) الأسترالية الرسمية معلقًا على اتصال مع نتنياهو يوم الخميس: “لقد كرر لي مرة أخرى ما قاله علنا أيضا، وهو الإنكار للعواقب التي تحدث للأبرياء”.

وكان ألبانيزي قد قال، أمس الاثنين، إن أستراليا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في خطوة تضاف إلى الضغوط الدولية على إسرائيل بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.