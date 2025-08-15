أعلن البيت الأبيض في بيان، أن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد في الساعة 11 صباحا (1900 بتوقيت غرينتش) في أنكوريدج بولاية ألاسكا اليوم الجمعة.

وسيغادر ترامب البيت الأبيض عند الساعة 6:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:45 بتوقيت غرينتش)، ويغادر أنكوريدج الساعة 5:45 مساء بتوقيت ألاسكا من اليوم نفسه.

ومن المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض صباح السبت.

جدول أعمال قمة بوتين وترامب

وكان البيت الأبيض قد كشف جدول أعمال قمة بوتين وترامب الجمعة في ولاية ألاسكا الأميركية.

وذكر في بيان أن الرئيس ترامب سيتوجه الجمعة من واشنطن إلى ولاية ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة ثنائية.

ولفت إلى أنه بعد المحادثات المغلقة بين الزعيمين سيقام عشاء مشترك بحضور وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين موسكو وواشنطن.

وأفاد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، بأن اللقاء سيبدأ اليوم الجمعة الساعة 10:30 مساء بتوقيت موسكو باجتماع ثنائي بحضور مترجمين.

وأضاف أوشاكوف أنه عقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمرا صحافيا مشتركا لوسائل الإعلام.

وأشار إلى رمزية مكان انعقاد قمة الزعيمين قرب الضريح التذكاري للطيارين السوفيت الذين سقطوا إلى جانب نظرائهم الأميركيين في الحرب العالمية الثانية التي أحيت روسيا ذكرى النصر فيها في مايو الماضي.

وأكد أن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيسين تسوية الأزمة الأوكرانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وقال: “التعاون بين روسيا والولايات المتحدة يحظى بطاقات هائلة غير مستغلة بعد”.

وأعلن أن الوفد الروسي سيضم مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.

ورجح أوشاكوف في ختام حديثه أن يعقد اللقاء التالي بين بوتين وترامب في روسيا.