أكد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر، وليست نتيجة ظروف طبيعية"، وشددوا على أن "استخدام التجويع سلاحا في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

وفي بيان مشترك، أوردته "رويترز"، دعت 14 دولة عضو بمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات أخرى.

وطالب "بزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فورا ودون شروط كل القيود المفروضة على إيصال المساعدات".

وجاء في البيان: "يجب وقف المجاعة في غزة فورا. الوقت عامل حاسم. لا بد من معالجة حالة الطوارئ الإنسانية دون تأخير، ويجب على إسرائيل منعها".