أعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية اليوم، "تعليق عملياتها في مدينة غزة بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا".

وأكّد ان "هذا آخر ما كنا نريده نظرا إلى الحاجات الهائلة في غزة حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".