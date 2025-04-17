واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، وسط توقعات بتقلص الإمدادات بعد أن فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات لوضع قيود على تجارة النفط الإيرانية، وفي ظل تعهد بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج بصورة أكبر للتعويض عن تجاوزها في وقت سابق للحصص المتفق عليها.

وقد زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 62.91 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.

وسجل الخامان ارتفاعا باثنين في المئة عند التسوية أمس الأربعاء، ووصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ الثالث من نيسان، ويتجهان لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وسيكون الخميس هو آخر يوم تسوية في الأسبوع قبل عطلة الجمعة العظيمة وعطلة عيد القيامة.