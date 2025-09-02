غادر أسطول من عشرات القوارب المحملة بالمساعدات لقطاع غزة ميناء في برشلونة مساء أمس، بعد أن أجبرتها الأحوال الجوية العاصفة على العودة إلى الميناء في وقت سابق، وذلك وفقا للقطات لـ"رويترز".

وأطلقت بعض القوارب التابعة لمهمة أسطول الصمود العالمي أبواقها أثناء مغادرتها الميناء. وهتف بعض النشطاء في الميناء "حر، حرروا فلسطين".

يضم الأسطول نشطاء مؤيدين للفلسطينيين من بينهم الناشطة في مجال المناخ جريتا تونبري، وممثل مسلسل "صراع العروش" ليام كننجهام. ويتألف الأسطول من عشرات القوارب التي تهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي وإيصال المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.