النهار

تردد بأن محطة تلفزيونية تابعة لتيار سياسي، أعيد تطويرها تقنياً وضمن الكادر الإعلامي، تفتش عن شخصية لها باع طويل في الحقل الإعلامي لتتولى الإشراف السياسي والإخباري في ظل الخطة الموضوعة للتطوير والتجديد على كل المستويات.

في دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، تبيّن أنه على الرغم من ارتفاع نسبة ترشّح النساء على نحو طفيف من 12.1% عام 2018 إلى 15.7% عام 2022، لم يُنتخب سوى خمس نساء أدرجن في اللوائح الحزبيّة، في انتخابات 2022 النيابية. ومن غير الواضح إذا كانت النسبة سترتفع في الانتخابات المنتظرة في 2026.

فيما كان عدد من القضاة يهمسون بأنه لا يمكن للدولة أن تستعيد هيبتها ما لم تستدعي إلى التحقيق وفيق صفا وغيره، سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.

لوحظ أن "التيار الوطني الحر" ينتهج سياسة انفتاح منظمة وتوجيه دعوات في كل الاتجاهات للمشاركة في قداس شهداء 13 تشرين وآخر المدعوين نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.

الجمهورية

تبارى ٤ نواب من أحزاب وطوائف مختلفة على إظهار مدى احترام أحزابهم "لانخراط المرأة بالشأن العام"، لكن لم يؤيّد أي منهم اقتراح قانون الكوتا، خلال أحد المؤتمرات، لحجج متعدّدة أبرزها تأثيرها على شكل المجلس

تهرّب مدير عام إحدى الوزارات الكبرى، مرّتَين خلال أحد المؤتمرات، من الإجابة عن أسباب عدم تطبيق وزارته أو لجوئها إلى أحد أهمّ القوانين لتقصّي الفاسدين وكبار المهرّبين والمستنفعين.

عُلِمَ أنّ أحد كبار القضاة الذي قضى منذ أيام نتيجة أزمة قلبية حادّة، كان قد تواصل مع عدد كبير من زملائه القضاة في الأسبوعَين الماضيَين مستاءً من التشكيلات القضائية التي لم تنصفه بمركزه الجديد، وفي المقابل عُيِّن مكانه قاضٍ يصغره بفروقات كبيرة بالنسبة للعمر وللدرجات. وقال لزملائه بالحرف الواحد: "قلبي رح يفقع"، وهذا ما حصل.

اللواء

نُقل عن شخصية على اتصال مع جهات عربية أن الخطة التي عرضها ترامب على قادة دول عربية وإسلامية كانت متوازنة لجهة النقاط الـ22 التي تضمَّنتها!

تُسجِّل أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعاً متوازياً يحتاج لوقت للتدقيق في نسبته التي تتجاوز الـ30٪ عن التسعيرة الشهر الماضي..

تحوم مسيّرات كاتمة للصوت، وعلى علوّ منخفض في أوقات مختلفة من الليل والنهار، فوق أحياء معيَّنة في الضاحية الجنوبية..

نداء الوطن

وصفت مصادر نيابية الجلسة النيابية الأخيرة بأنها انقلابٌ من رئيس المجلس على كل المفاهيم التشريعية، واعتبرت أن الرئيس بري يحاول اختزال المجلس بشخصه.

اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الوقت يضيق في ما يتعلق بتنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتوضح هذه المصادر أن اتفاق غزة سيجعل إسرائيل تتفرغ للبنان.

يقوم مكتب أحد نواب "حزب الله" بالتواصل مع الناخبين لجس نبضهم بشأن تجديد البيعة لسعادة نائبهم العضو في البرلمان منذ العام 1992.