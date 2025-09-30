النهار

يجهد مسؤول حزبي إلى نيل تعهد من أحد الأحزاب الفاعلة (غير حزبه) بتبني ترشيحه إلى انتخابات 2026 لكنه يعاني من عدم التجاوب معه وعدم الردّ عليه إيجاباً أو سلباً.

يدور همس في بعلبك أن نائباً حالياً دعم "حزب الله" وصوله إلى ساحة النجمة في الدورة السابقة لن يكون مرشحاً على لوائحه بعدما اعتبر الحزب أنه ردّ له الجميل.

بلغ عدد سمات العمل الممنوحة لعمال أجانب في لبنان ما بين منتصف تموز ومنتصف آب 2025 نحو 5811 سمة منها 3843 لعاملات إثيوبيات.

يقول ديبلوماسي عربي إن حكومة الرئيس نواف سلام هي الاكثر تجاوباً وفاعلية في التعامل مع المطالب وعلاقات التعاون منذ زمن بعيد.

أبلغ علي لاريجاني الرئيس نبيه بري بأن الدعوة التي وجهها الشيخ نعيم قاسم إلى السعودية كانت منسقة سابقاً مع القيادة الإيرانية وتأتي في سياق تقدم الحوار الإيراني السعودي.

مجدداً اختفى نائب صور السابق عن "حزب الله" نواف الموسوي عن واجهة الهرم القيادي للحزب وعن الإطلالات بعد أن قدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية على أنه المكلّف من قيادة الحزب بالمسؤولية عن ملف "الحدود والطاقة في ذروة الأهمية التي اكتسبها هذا الملف قبيل حرب إسناد غزة التي أطلقها الحزب.

مع ارتفاع أسعار الذهب وازدياد الطلب كثرت عروض الذهب المزوّر ما دفع القوى الأمنية إلى التحذير من الوقوع في فخ تجار مفترضين.

اعتبر وزير سابق أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يبدو كأنه ولد ميتاً.



الجمهورية

عُلِمَ أنّ حزباً بارزاً يترقّب موقف مرجعية سياسية ليبني على الشيء مقتضاه، مع استعداده لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

عُلِمَ أنّ إتصالات تجري بين أكثر من فريق سياسي لتأمين موقف واحد من ملف إشكالي، ولو أدّى ذلك إلى شلّ إحدى المؤسسات الدستورية.

تردّد أنّ قاضياً تعرّض إلى نكسة معنوية بعدم تطبيق عدالة التشكيلات بحقه مما تسبّب في وفاته.



اللواء

تتجه الجهات المعنية إلى نصب كمائن عند تخوم مناطق في ضواحي بيروت لملاحقة عناصر تتولى ترويج الممنوعات على دراجات نارية.

بدأت اتصالات الائتلافات في الانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من الأجواء الضاغطة بين الكتل النيابية حول تعديلات القانون الحالي أو السير به كما هو.

عادت دوائر إسرائيلية إلى الترويج لمشروع قديم يقضي بالسيطرة على منطقة جنوب الليطاني بعمق 40 كلم؟!



نداء الوطن

سخرت مصادر سياسية من الذرائع التي يقدّمها "الثنائي" "حزب اللّه - حركة أمل" لرفض اقتراع المغتربين، وأبرز ذريعة صعوبة القيام بحملات انتخابيّة، فذكّرت هذه المصادر بأن الولايات الأميركية والعواصم الأوروبية وأستراليا غالبًا ما تشهد نشاطات لـ "الثنائي" من دون اعتراض من السلطات في تلك الدول.

علِمت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية وقبيل مغادرته إلى نيويورك ببضع ساعات، زار وعقيلته السيّدة فيروز في منزلها وقدَّم إليها التعازي بوفاة نجلها الفنان زياد الرحباني. استمرّت الجلسة قرابة الساعة تخلّلها كلام عن العطاء الذي قدَّمه الرحابنة وفيروز للفن اللبناني على مدى أكثر من نصف قرن.

يحقق جهاز أمنيّ في قضية اختلاس أموال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جرى تنفيذها عبر تزوير معاملات استشفاء وأعمال طبّية على أسماء عدد من المضمونين من دون علمهم، وتقدَّر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار أميركي.