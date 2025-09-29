النهار

يروي ضابط في مطار بيروت الدولي، أنّ قائد جهاز أمني صرّح عن مسدس تلقاه هدية من دولة عربية.

يجري العمل على تعيين موظفة في وزارة المال رئيسة للمجلس الاعلى للجمارك وهي من خارج المديرية رغم اتهامها بالتورط في قضية مصرفية.

قال قاض متقاعد إنّ قضية هنيبعل القذافي لن تُقفَل في لبنان ما دام نبيه بري رئيساً لمجلس النواب، لأنّه يضع فيتو على الافراج عنه على الرغم من خلو الملف من أي معطى قانوني يسمح باستمرار اعتقاله، لأنّ امتلاكه معلومات يقوم على الظن والافتراض وليس على معطيات.

يتوعّد نواب بعدم إمرار اقتراح قانون حماية المستهلك بالصيغة التي وصلتهم ومناقشة كل مندرجاته، لأنّه يحوي على منافع مادية تصب في مصلحة جهات محددة.

بعد إتمام التشكيلات القضائية، تراجع معدل زيارات القضاة إلى المرجعيات السياسية والدينية.

على هامش لقاء ديبلوماسي، تبادل نائبان من الدائرة نفسها كلاماً بصوت عال أظهر خلافهما الشديد على خلفية التعاطي مع قانون الانتخاب.

شوهد وزير يلعب "بيبي فوت" مع أحد الضباط الأمنيين وعلّق الحضور عمّن يكون الفائز فعلاً عندما انقطع التيار الكهربائي واستمر اللعب خصوصاً أنّ الأمن أقدر على التعامل مع العتمة.

الجمهورية

أبلغ سفير غربي انتهت فترة انتدابه في لبنان، أحد المسؤولين بأنّه يغادر لبنان وعينه دامعة.

كَثُرت التصريحات في الفترة الأخيرة بوعود إيجابية تُطلق في اتجاه قسم كبير من اللبنانيّين في الأشهر القليلة المقبلة، غير أنّ معنيّين بهذا الاستحقاق، يقولون إنّ العبرة في التنفيذ.

نُقِل عن سياسي بارز قوله تعليقاً على حماسة بعض الأطراف على تعديل القانون الانتخابي: يقولون أموراً تخالف قناعتهم بأنّه لن يتغيّر حرف بالقانون الحالي.

اللواء

جرت إتصالات داخلية وخارجية رفيعة المستوى، لتطويق تداعيات التجاوزات في منطقة الروشة على المستويين الرسمي والشعبي والحفاظ على هيبة الدولة!

يدرس رئيس حزب مسيحي بارز نتائج إستطلاعات أولية في منطقته الإنتخابية والتي تُشير إلى تراجع دراماتيكي في شعبيته، والذي قد يدفعه إلى عدم الترشح للإنتخابات المقبلة أُسوة بعدد من رؤساء الأحزاب الأخرى!

أدت الخلافات المتفاقمة بين وزير خدماتي والمسؤولين في مرفق حيوي إلى تغيير الهيكلية الإدارية وفتح باب الترشيحات أمام من تتوافر فيه شروط العمل في هذا المرفق!

نداء الوطن

سألت مصادر دبلوماسية: هل ستُنشَر التقارير عن نتائج التحقيقات في ملابسات ما حصل في قضيّة صخرة الروشة؟ وقالت هذه المصادر إن عواصم عدّة تنتظر الاطّلاع على ما حصل لتحدّد تعاطيها مع لبنان.

رئيس إحدى الدوائر الجمركيّة الأساسيّة راكم خلال بضع سنوات ثروة عقارية في لبنان وخارجه، كما ارتبط اسمه بتغطية سياسية واضحة، وهو ربّما ما وفّر له الحماية المطلوبة وأبقى الوضع من دون محاسبة توقِف فساده.

تطرح علامات استفهام كبيرة عن التأخير في إجراء تعيينات في إدارات المستشفيات الحكومية، خصوصًا أن هذه المستشفيات تعيش فوضى كبرى بينما وزير الصحة يعمل على مهلٍ.