Aug 5, 2025 7:22 AMClock
دوليات
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أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة مقابل ستة مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أن بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة موغامي التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي.
     
وقال مارليس: "هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق".

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