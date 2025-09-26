كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة “اكس”: إنّا على العهد … يا سيد شهداء الأمة ؟! بس ذكروني أي عهد؟ عهد الإرهاب والموت؟ وأي أمة بالتحديد؟ بس حتى نفهم أمة الشعارات الفارغة؟ هذا الإرهابي هو سيد أمة جبران خليل جبران وفريد الاطرش وفيروز وماجدة الرومي وأم كلثوم، ونجيب محفوظ وغسان كنفاني وأمين الرحباني وعبد الرحمن الباشا؟ عيب وعار. حسن نصرالله، الذي هدّد إسرائيل ورفع إصبعه متوعدًا ورفع الصوت وهدّد كمن يلعب دور البطل على خشبةٍ وهمية، وقال إنه قادر على دحر إسرائيل. أين الوعد الآن؟ أين الانتصار الذي تحدثتم عنه؟ طبعا الالهي. الشعارات كانت أكبر من الأفعال، والتهديدات لم تكن سوى هواء. يا شهيد أمة الإرهاب… إلى جهنم وبئس المصير”.