كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة “اكس”: “في عملية مشتركة مع جهاز لشاباك هاجم جيش الدفاع في يوم السابع من حزيران 2025 وقضى على الارهابي المدعو فضل أبو العطا والذي شغل منصب قائد منطقة الشجاعية في تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي. وكان المدعو أبو العطا ممن قادوا التنسيق بين المنظمات الأرهابية الفلسطينية في منطقة الشجاعية ودفع بمخططات إرهابية عديدة ضد قوات جيش الدفاع. كما شارك في المجزرة الدموية في السابع من تشرين الأول”.

وأضاف أدرعي: “كما قضى جيش الدفاع على الإرهابي المدعو حمد كامل عبدالعزيز اياد مسؤول الهندسة المتفجرات في كتيبة التركمان في التنظيم الإرهابي الذي كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ مخططات إرهاببة وتفجيرية ضد قوات جيش الدفاع”.

وتابع: “سيواصل جيش الدفاع والشاباك العمل بقوة وبحزم ضد المنظمات الارهابية في قطاع غزة ولازالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل”.