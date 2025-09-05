أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ جيش الدفاع سيشنّ خلال الأيام المقبلة سلسلة هجمات تستهدف مباني في مدينة غزة، قال إنها استُخدمت كبنى تحتية عسكرية من قبل حركة حماس، وذلك تمهيدًا لتوسيع العملية في المدينة.

وأوضح أنّ الجيش رصد نشاطًا وصفه بـ”الإرهابي المكثف” لحماس داخل أبراج متعددة الطوابق، حيث جرى دمج كاميرات مراقبة، مواقع قنص، منصات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى غرف قيادة وسيطرة. وأشار إلى أنّ أنفاق الحركة تمر قرب هذه المباني بهدف نصب كمائن لقوات الجيش وتأمين طرق هروب لعناصرها.

كما ذكر أدرعي أنّ حماس زرعت عبوات ناسفة قرب عدد من المباني في غزة، يمكن تفجيرها عن بُعد بواسطة أنظمة مراقبة مثبتة عليها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هجماته ستتم بشكل “دقيق” للحد من إصابة المدنيين، من خلال إصدار تحذيرات مسبقة واستخدام ذخائر موجهة، مشددًا على أنّ حماس تستغل البنى التحتية المدنية بشكل “يعرض سكان القطاع للخطر”.