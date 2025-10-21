المركزية - أعلنت شركة Whish Money عن إطلاق خدمة التحويلات المالية الدولية مباشرة عبر تطبيقها الإلكتروني، ما يتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية في كل الدول المصرّح بها. وتأتي هذه الخطوة لتوسّع من نطاق عمل Whish Money عالميًا، وتعزز دورها في تقديم خدمات مالية مبتكرة وآمنة وشاملة.

تم إطلاق الخدمة عبر مجموعة واسعة من المسارات، مع خطط للتوسّع السريع في المرحلة المقبلة . وتُنفّذ التحويلات إلى المحافظ الإلكترونية بشكل فوري، فيما تُنجز التحويلات المصرفية في خلال 24 ساعة.

وسيستفيد المستخدمون من تجربة رقمية سلسة، مع أسعار تحويل تنافسية وشفافية كاملة في الإجراءات. ويعكس دمج خدمة التحويلات الدولية في تطبيق “whish” التزام الشركة بتطوير حلول تكنولوجية مالية متقدمة تُسهّل عمليات الدفع عبر الحدود وتدعم الشمول المالي.

ومع أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تواصل Whish Money تحويل قطاع الخدمات المالية في المنطقة، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في مجالات المدفوعات والتحويلات والتمويل الرقمي.