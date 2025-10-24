المركزية- أفادت تقارير إخبارية، أبرزها ما نشرته منصة Yahoo Finance، بأن شركة التكنولوجيا المالية اللبنانية الرائدة Whish Money قد نجحت في تأمين التراخيص اللازمة لبدء العمليات وتقديم خدماتها المالية في السوق الكندي، في خطوة استراتيجية جريئة نحو التوسع العالمي. وقد سلطت هذه التقارير الضوء على الأهمية الكبيرة لهذه القفزة في مسيرة نمو الشركة، مما يؤكد على طموحها في ترسيخ مكانتها في سوق أمريكا الشمالية.

يُمثل الحصول على التراخيص الكندية نقطة تحول مفصلية في استراتيجية Whish Money، إذ يفتح لها الباب لدخول سوق عالمي واسع ومنظم للغاية. هذا الترخيص ليس مجرد تصريح بالعمل، بل هو اعتراف بامتثال الشركة للمعايير التنظيمية الصارمة والالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في واحدة من أكثر البيئات المالية تنظيماً في العالم.

وتعتزم Whish Money من خلال تواجدها الجديد في كندا تقديم مجموعة متكاملة من حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات الجاليات المغتربة. وفي مقدمة هذه الخدمات تأتي عمليات تحويل الأموال عبر الحدود، حيث ستعمل الشركة على تسهيل إرسال واستقبال الأموال بشكل سريع، آمن، وشفاف بين كندا وجميع البلدان الأخرى حول العالم، متبنية نهج الترخيص المباشر في الدولة لضمان أعلى مستويات الامتثال والأمان. ومن المتوقع أن تُقدّم هذه الخدمات كبديل رقمي ممتاز، يضمن مستويات أعلى من الكفاءة وفعالية التكلفة وسرعة الإنجاز، مما يعزز التواصل المالي السلس والفعّال بين المغتربين وأوطانهم.

"إن تأمين رخصتنا الكندية هو خطوة هائلة تؤكد صحة نموذجنا الملتزم والمتمحور حول العميل، ويرسي الأساس لتوسّعنا الدولي،" قال توفيق كوسا، رئيس مجلس الإدارة في Whish Money. "هذه الخطوة هي أكثر من مجرد دخول سوق جديد؛ إنها تتعلق بالربط الاستراتيجي للمجتمعات ذات الانتشار الكبير للمغتربين ببنية تحتية مالية موثوقة، بدءاً من أميركا الشمالية. نحن ملتزمون ببناء نظام بيئي عالمي منظم وشفاف يخدم مستخدمينا بصدق."

وفي إطار طموحها العالمي، أكدت Whish Money أنها تسعى أيضاً للحصول على تراخيص في أسواق عالمية رئيسية أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا. إن هذا التوسع المخطط له لا يعكس فقط النمو القوي للشركة، ولكنه يبرهن أيضاً على قدرتها على المنافسة والنجاح في الأسواق العالمية المتقدمة، مؤكدة على أن التكنولوجيا والابتكار لا يعترفان بالحدود الجغرافية. وتتطلع الشركة الآن إلى تحقيق إمكانيات غير محدودة في السوق الكندي وخدمة قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوّعاً.