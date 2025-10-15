3:49 PMClock
Salam Air تعود في كانون الأول

المركزية- نفت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، "ما تتداوله بعض المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي عن عودة شركة الطيران العمانية Oman Air الى تسيير رحلاتها إلى لبنان اعتباراً من الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري وتنسب الخبر إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت".

وأضافت: أما بالنسبة إلى شركة Salam Air الناقل الوطني الآخر في السلطنة، فستعود إلى التشغيل في كانون الأول بمعدل رحلتين في الأسبوع.

