وقّعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض HORECA 2025، تمهّد لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير التعليم والتدريب في قطاعات الضيافة والمطاعم في لبنان.

وتمثلت الجامعة بـ نائب الرئيس لتطوير الاعمال والشؤون الدولية الدكتور ايلي بدر، في حين تمثلت النقابة برئيسها النقيب طوني الرامي.

ويرتكز هذا التعاون على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تُطوَّر بشكل مشترك بين أكاديمية التعليم المستمر في الجامعة اللبنانية الأميركية (ACE) والنقابة. وتجمع هذه المبادرة بين الكفاءة الأكاديمية للجامعة والخبرات الميدانية في النقابة، بما يوفّر تجارب تعليمية تطبيقية ومهنية موجهة ومتاحة لشرائح واسعة من الأفراد على امتداد الأراضي اللبنانية. وفي إطار هذه الشراكة، سيحصل المشاركون على شهادات معترف بها عالميًا صادرة عن أكاديمية (ACE)، إلى جانب تدريب عملي ودورات متقدمة بإشراف خبراء ومهنيين في القطاع. كما سيُمنح المشاركون شهادات ودبلومات مساعدة وتقييمات واعتمادات متخصصة أخرى مصدّقة من الجهتين النقابة والجامعة. وستُصمَّم البرامج بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بالفنادق والمطاعم وشركات تقديم الطعام، بهدف تعزيز الأداء التشغيلي وفق أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع.

وفي مبادرة نوعية، تعلن النقابة عن إطلاق "صندوق نقابة أصحاب المطاعم للمنح الدراسية"، الذي يهدف إلى دعم الطلاب المتفوقين والمتميزين أكاديميًا. وستُخصَّص النقابة العائدات الناتجة عن هذه المبادرة لتمويل قضية تعليمية ذات مصداقية اجتماعية، بما يُعزّز الالتزام المشترك بين الطرفين بدعم المجتمع وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام. وتشكّل مذكرة التفاهم هذه خطوة متقدمة نحو ترسيخ التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في لبنان.