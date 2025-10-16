المركزية - عقد “تجمع مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان” اجتماعه الدوري، ووأشار المجتمعون في بيان الى ان "ما حصل في صخرة الروشة يثبت أن حزب الله يرفض الدولة اللبنانية ويستعرض قوته العسكرية المموهة تحت أسماء جمعيات مدنية ليست سوى واجهات أمنيّة لحزب الله. هذا الحزب الذي فشل في حماية الجنوب، يوجّه سلاحه إلى الداخل اللبناني لترهيب المواطنين والضغط على السلطة الشرعية".

ولفت البيان الى ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يمعن في خرق الدستور والقوانين، ويتصرّف كطرف سياسي وليس كرئيس مجلس نواب لبنان. يصرّ على مصادرة حقوق المنتشرين متجاهلاً إرادة معظم النواب وكأن لبنان ليس دولة مؤسّسات بل مؤسّسة خاصة".

وأضاف: "بعض من يدّعي السيادة يتواطأ بصمت مع الذين يعملون ضد سيادة لبنان، لأن همّه الحقيقي ليس حماية الدولة، بل تحسين شروطه الانتخابية وانتزاع بضعة مقاعد إضافية، وربما بأي ثمن، حتى ولو جاء ذلك على حساب حق المغتربين في المشاركة والتصويت".

وختم: "إن حق المغتربين بالتصويت لجميع النواب والمقاعد النيابية، إضافة إلى اعتماد الميغاسنتر، هو حجر الأساس لأي عملية ديمقراطية حقيقية. وأي محاولة لحرمانهم من هذا الحق هي استمرار للجريمة السياسية المنظمة، وضرب مباشر لفكرة الدولة والعدالة الانتخابية".

