طلال عيد

المركزية- مع قرب انتهاء موسم السياحة والاصطياف، يكشف نائب رئيس نقابة اصحاب السيارات السياحية المستأجرة جيرار زوين ان نسبة إشغال السيارات المستأجرة تراجعت من ٩٠ في المئة خلال منتصف تموز وآب الى ٥٠ في المئة اعتباراً من ٢٨ الجاري، وذلك لعدة أسباب:

١- اضطرار السياح واللبنانيين المنتشرين قي اوروبا الى المغادرة بسبب اقتراب موعد بدء العام الدراسي في أوروبا.

٢- البلبلة الحاصلة في ملف تسليم سلاح حزب الله والتخوف من حصول تظاهرات على طريق مطار بيروت وغيرها من الطرقات، او حدوث اضطرابات امنية وسياسية.

٣- المضاربة غير الشرعية من قبل اصحاب معارض السيارات الذين يعمدون الى تأجير سياراتهم في معارضهم وبأسعار تنافسية من دون اي رادع من الدولة اللبنانية.

ويضيف: هذا ما يحصل في قطاع الفنادق مع وجود منافسة الـ rbnbكما لجوء بعض اصحاب المنازل إلى تأجير منازلهم على حساب نقابة اصحاب الشقق المفروشة، وما يحصل ايضاً مع الاكشاك (ناولني) المنتشرة على طول الساحل اللبناني وبعض المناطق على حساب نقابة المطاعم والمقاهي.

٥- عدم مجيء الرعايا السعوديين الى لبنان بسبب استمرار الحظر وتراجع نسبة حضور الدول الخليجية الأخرى على أثر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية .

ويقول زوين "على رغم ذلك، شهدنا بعض الحضور الكويتي والقطري والاماراتي وبعض السعوديين"، معلقاً "أهمية على وجودهم لانهم يستأجرون السيارات لمدة طويلة وتكون من الحجم الكبير".

٦- تراجع عدد السيارات الموجودة في معارض السيارات المستأجرة من ٢٤ الف سيارة الى ٨ آلاف، فيما كنا نصل في فترات معينة الى نسبة إشغال ١٠٠ في المئة مع ازدياد الطلب.

ويأمل ختاماً "في العهد الجديد الذي نتوسم فيه خيراً والحكومة الفاعلة، ان نتمكن من تجاوز المحن ونعود الى سابق عهدنا".