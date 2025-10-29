استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد ظهر اليوم، مساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان مترئسا وفدا أمنيا من وزارة الداخلية السورية، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

بعد اللقاء، قال وزير الداخلية: "استقبلت اليوم مساعد وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر طحان على رأس وفد من الضباط في وزارة الداخلية السورية، كانوا في زيارة للبنان منذ صباح اليوم وعقدوا اجتماعات مع ضباط من الامن العام وقوى الأمن الداخلي وقادتهما للبحث في كل الأمور المشتركة، مثل موضوع مكافحة المخدرات والجرائم الجنائية وإدارة الحدود والجوازات ومكافحة الارهاب وكل الأمور المشتركة التي تهم البلدين".

أضاف: "لقد طلب الوفد لقائي وحصل هذا اللقاء لتأكيد عمق العلاقات اللبنانية – السورية، خصوصا بعد الزيارات التي حصلت بين الجانبين، اولها لقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الرئيس السوري أحمد الشرع والزيارة التي قمنا بها مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الى سوريا، ولاحقا زيارة وزير الخارجية السورية للبنان. وعلى أثر هذه الزيارات، وبعدما استكملت الأجهزة الأمنية السورية تنظيمها وإعادة هيكلتها، ترجم القرار المتخذ من الجانبين بمزيد من التعاون والزيارات المتبادلة بين وزيري العدل في البلدين والبحث في ملف السجناء السوريين في لبنان".

وتابع: من جهتنا، نعمل على موضوع السجناء اللبنانيين داخل السجون اللبنانية للإسراع في المحاكمات والبت في ملفاتهم، وعرض الوفد ما تم التوصل اليه من آليات تنسيق مباشرة من أجل تأمين مزيد من الحماية للمجتمعين من كل أنواع الجرائم، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان والمصالح المشتركة ببن البلدين والحدود الطويلة المطلوب ضبطها من الجانبين".

وأشار الحجار إلى "مجال مكافحة المخدرات"، وقال: "وضعنا الأسس المباشرة من أجل التنسيق مباشر في هذا الخصوص، لأن سوريا ولبنان مرتبطتان بهذا النوع من مكافحة الجرائم الجنائية. وآمل أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر ، دائما الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس أمانا واستقرارا على سوريا، والعكس ايضا فالبلدان محكومان بالتعاون الوثيق".

وختم: "باشرنا بعقد اجتماعات مباشرة ووثيقة، للتوصل إلى مزيد من التعاون. لقد رأينا التنسيق على الأرض وحملنا الوفد تحياتنا إلى وزير الداخلية السوري. كما نقل الوفد تحيات الوزير السوري الينا".