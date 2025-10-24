المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان – وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 14-10-2025، عن قيام أحد الأشخاص بترويج هذه المواد في الشويفات- مفرق التيرو بنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى الدوريّات من رصده على متن درّاجة آليّة في المحلّة المذكورة على الفور، تم توقيف المروّج الذي تبيّن أنه



يُدعى أ. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)



بحسب أقواله بتفتيشه، عُثر بحوزته على حقيبة خصرٍ تحتوي ما يلي /55/ ظرفًا بلاستيكيًّا صغيرًا بداخلها ورقة بيضاء منها:



نت وعادي واكسترا، وباز عادي وأجنبي /3/ مظاريف تحتوي مادة حشيشة الكيف ظرف يحتوي على مادة الماريجوانا هاتفين خلويّين وفي سياق متّصل،



وبتاريخ 16-10-2025، أوقفت دوريّة من المكتب عينه في الشويفات بالقرب من “سبوت مول” كلًّا من



ق. م. (مواليد عام 2007، سوري) حسب أقواله



ح. ح. (مواليد عام 2004، سوري) حسب أقواله أثناء ترويجهما للمخدّرات في المحلّة المذكور، على متن درّاجة آليّة بتفتيشهما والدرّاجة، عُثر على /26/ ظرفًا بلاستيكيًّا صغيرًا يحتوي على مواد مخدّرة مدوّن عليها نات اكسترا وعادي وباز اكسترا، وأجنبي اكسترا مبلغ /2075/ دولارًا أميركيًّا، وهاتفين خلويّين أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ حجز الدرّاجتين عدليًّا، بناء على إشارة القضاء المختصّ".