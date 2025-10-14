أعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة سيبقى مغلقًا يوم الأربعاء، ما سيؤدي إلى تقلّص تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها لن تسمح بدخول وقود وغاز إلى غزة إلا لاحتياجات البنية التحتية الإنسانية.

وأوضح المسؤولون، وفق وكالة “رويترز”، أن هذا الإجراء جاء رداً على عدم تسليم حركة “حماس” رفات الرهائن المحتجزين لديها، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية حول مدة استمرار هذا الإغلاق، في حين أشارت حماس سابقًا إلى أن استعادة رفات بعض الرهائن قد تستغرق وقتًا أطول لعدم معرفة جميع مواقع الدفن.

وأعلنت يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول سياسي: عدم إعادة جثامين الرهائن قد يؤدي إلى إفشال الاتفاق.

في سياق متصل، أفادت وكالة “رويترز” بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها ستبدأ بإرسال جثامين أربعة رهائن إلى إسرائيل عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلثاء، في خطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتنفيذ بنود صفقة التبادل والتفاهمات الإنسانية الجارية بين الطرفين.