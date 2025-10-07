وجهت جمعية “يازا” نداء إلى رئاسة مرفأ بيروت جاء فيه: ” بتاريخ ٦ تشرين الاول ٢٠٢٥ وقع حادث مروّع وخطير جدا داخل حرم مرفأ بيروت، حادث سير مأساوي داخل المرفأ، فانحشرت السيارة بكاملها تحت المقطورة !السائق نُقل بحالة حرجة إلى العناية الفائقة… السرعة القصوى المسموح بها داخل المرفأ هي كحد أقصى 25 كلم/س،لكن التزام السرعة وحده لا يكفي إذا غابت شروط السلامة والتنظيم، يجب اعادة تقييم شروط السلامة العامة داخل مرفأ بيروت.

حتى لو كان الخطأ من السائق، يبقى واجب تطبيق أعلى معايير السلامة داخل المرفأ! ممرات واضحة، إنارة كافية، إشارات وتنظيم… لأن الحوادث لا تُبرَّر بالإهمال المتبادل.كل ثانية بتفرق بين الحياة والموت… تحرّكوا قبل فوات الأوان!

نتمنى الشفاء العاجل للسائق، التحرّك اليوم، ينقذ حياة غدًا”.