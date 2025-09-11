زار رئيس نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان البروفسور بيار يارد، وزير الطاقة والمياه جو صدي في مكتبه في الوزارة، وعرض معه الأعباء المترتبة عن ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة على المستشفيات.

وشرح البروفسور يارد، بحسب بيان، "اهمية الكهرباء في خدمات القطاع الاستشفائي كونها عنصر ضروري في تشغيل المعدات الطبية المنقذة للحياة، والإضاءة، والتبريد"، لافتا الى ان "فواتيرها اصبحت مرهقة، ان كان لجهة اسعار المحروقات لزوم تشغيل الموّلدات او لجهة إحتساب تعرفة الكيلوواط المعتمدة من مؤسسة كهرباء لبنان" .

وتمنّى البروفسور يارد على الوزير صدي "العمل مع المرجعيات المعنية على معالجة هذا الوضع من خلال إعتماد تعرفة مخفضّة مع المستشفيات ( كيلوواط/ ساعة كهرباء ومازوت)، الى جانب إفساح المجال امامها لتقسيط الفواتير الصادرة حالياً عن المؤسسة، والتي تعود للفترة السابقة، مما يسمح للمستشفيات بالإستمرار في تقديماتها بالمستوى المفروض نظراً لإنعكاسها على كلفة الخدمات".

وقد ابدى الوزير صدي "كل تفهمّ ووعد بالعمل على ايجاد الحلول المناسبة".