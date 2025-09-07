نقل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف رسائل لحركة حماس بخصوص الصفقة الشاملة حول قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لموقع "أكسيوس" الأحد.

وأضاف المصدر أن رسائل ويتكوف لحماس تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة.

"مبادئ عامة"

من جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة نقلت مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حماس، تهدف لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات.

إلى ذلك نقلت قناة "كان" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن "إسرائيل مستعدة لوقف احتلال مدينة غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية".

إطلاق قذيفتين من غزة

في سياق آخر أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل صباح الأحد، تم اعتراض إحداهما.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس": "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من وسط قطاع غزة حيث تم اعتراض إحداهما بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة".

يأتي الهجوم على وقع تكثيف إسرائيل عملياتها في محيط مدينة غزة التي أعلن الجيش أنه ينوي السيطرة عليها لهزم حماس وإعادة الرهائن الذين احتجزوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023.