May 8, 2025 4:51 PMClock
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ولي العهد السعودي يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

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