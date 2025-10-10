زار نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، وعضو مجلس الإدارة ريما طعمه.

تم خلال اللقاء البحث في أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد اللبناني، وضرورة إقرار الخطة الإسكانيةالوطنية التي أعدّتها المؤسسة العامة للإسكان، لما تشكّله من ركيزة أساسية لمعالجة أزمة السكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما تناول النقاش سبل التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) في هذا الإطار، في سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوحيد الجهود الهادفة إلى تطوير السياسات السكنية وتشجيع الاستثمار في المشاريع التي تخدم المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، وجّه موسى الدعوة إلى الوزيرة السيد للمشاركة في المنتدى العقاري الثالث في لبنان، الذي تنظمه النقابة يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول الجاري في فندق فينيسيا – بيروت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تحت عنوان: "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان".