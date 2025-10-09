علّق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن بدء وقف إطلاق النار في غزة قد يشكل كواليس نهاية وقف إطلاق النار في مكان آخر.

وكتب ولايتي في حسابه على منصة "إكس"، تحت هاشتاغ العراق_اليمن_لبنان: "إن بدء وقف إطلاق النار في غزة قد يكون كواليس مشهد نهاية وقف إطلاق النار في موقع آخر".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على خلفية المحادثات التي جرت في شرم الشيخ بمصر.

كذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية مساءً.

وقال نتنياهو: "أوقفنا العمليات الهجومية في غزة".