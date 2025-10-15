المركزية - نظم مستخدمو وموظفو مكتب الضمان الاجتماعي في النبطية، وقفة احتجاجية امام مركز الضمان ، بمشاركة ممثلي عن الاتحاد العمالي العام واتحاد عمال جبل عامل للعمال الزارعيين.

والقى الامين العام لاتحاد عمال جبل عامل للعمال الزارعيين علي حرب كلمة، ناشد خلالها رئيسي الجمهورية والحكومة "رفض قرار اعطاء براءة الذمة. لان ذلك يضعف الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه شريحة واسعة من الموظفين والعمال من خدمات الضمان" .

ثم تحدث محمد سبيتي وشدد على "اهمية دعم الضمان ليقوم بدور في تغطية المضمونيين ومساعدتهم ، لان قرار اعفاء من براءة الذمة لشركتي الخليوي يفتح المجال امام باقي المؤسسات للطلب من الاعفاء"، مناشدا المسؤولين "ألغاء القرار وعدم نشره بالجريدة الرسمية".

من جهته، قال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام عباس قبيسي:"اعتصامنا اليوم لرفض قرار الحكومة الرقم 6 بتمديد مهل براءتي ذمة شركتي الخليوي. فعلى الرغم من أن شركتي الخليوي التابعتين للدولة اللبنانية ليستا بريئتي الذمة من مستحقات الضمان الاجتماعي، لا بل هما مدينتا بتسويات نهاية الخدمة الناتجة عن تعويضات العاملين فيها"، مشيرا الى ان "هذا القرار بمثابة رخصة من الحكومة للشركتين بعدم تسديد مستحقات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي عن تعويضات العاملين فيهما ، وذلك سيفتح شهية الهيئات الاقتصادية وارباب العمل لتمديد براءات الذمة لجميع أصحاب العمل".

وختم:" لذلك ، نناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حماية تعويضات المضمونين والمبادرة الى رفض توقيع المرسوم المزمع نشره والطلب إلى مجلس الوزراء الرجوع عن هذا القرار".