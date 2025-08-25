يصل الى بيروت الخميس وفد سوري قوامه وزير الخارجية اسعد شيباني ووزير العدل مظهر عبد الرحمن الويس، على رأس مهمته ترسيم الحدود بين البلدين، واطلاق الاسرى السوريين في السجون اللبنانية.

وتأتي الزيارة بعد اجتماع امني لبناني سوري عقد برعاية سعودية من وزير الدفاع الامير خالد بن سلمان وحضور الامير يزيد بن فرحان. وفاجأ رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسن السلامة، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي بالقول: نريد أن نتعلم منك ما يمكن القيام به على طول الحدود للتعاون معاً على انجازه.

وأشارت إلى أن لبنان أبدى عتباً على عدم معاملة الجانب السوري بالمثل حيث زار رئيسان للحكومة اللبنانية سوريا وبالمقابل لم يزر أي مسؤول سوري لبنان.

وقالت إن لبنان طلب ضمانات لإبعاد المنظمات الارهابية عن حدوده، ليرد رئيس الاستخبارات السوري بالقول «محاربة داعش اختصاصي».

