زار وفد من الهيئة الإدارية لجمعية "تجار كورنيش المزرعة" ومتفرعاته برئاسة عفيف كشلي، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس إبراهيم زيدان في مكتبه بالقصر البلدي، مهنئا بتسلمه مهام رئاسة البلدية.

واشار بيان للهيئة، الى أنه "تخلل اللقاء عرض واقع كورنيش المزرعة ومتفرعاته، واحتياجات هذه المنطقة الحيوية من مدينة بيروت، والتي تعتبر الشريان الحيوي الذي يربط بين شطري العاصمة الغربي والشرقي. كما تم بحث مواضيع إعادة تأهيل الوسطيات للكورنيش، وسائر الأمور المتعلقة بالنظافة العامة ومكافحة ظاهرة المتسولين المنتشرين على طول الكورنيش، وخصوصا عند نقاط التقاطعات وإشارات المرور لاسيما تحت جسر الكولا".

ولفت البيان الى أن كشلي شكر باسم الوفد، لرئيس البلدية "تفهمه وحرصه على اتخاذ القرارات التي تصب في خدمة العاصمة وأهلها".