زار وفد بتروني برئاسة رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. وضم الوفد الى الحرك، نائب رئيس الاتحاد نصر فرح، رئيس بلدية اجدبرا المحامي حميد خوري، رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية المحامي سايد فياض، وسفير المنظمة البحرية الدولية مدير معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا marsati - البترون الدكتور اسطفان عسال.

وأفاد اتحاد بلديات منطقة البترون في بيان بأن "اللقاء عرض قضايا بترونية ومشاريع تم تلزيمها للقضاء وما زالت من دون تنفيذ".

وبعد عرض مشاريع البترون التي تنتظر التنفيذ، دعا الحرك رسامني إلى "زيارة منطقة البترون والاطلاع على واقع الطرق وشبكة المواصلات فيها، ساحلا ووسطا وجردا"، متمنيا "التنسيق بين مديرية النقل البحري والبلدية في ما يتعلق بالرخص المتعلقة بالمشاريع البحرية على شاطئ البترون".

بدوره، أطلع رئيس لجنة المهرجانات رسامني على "نشاط اللجنة والمهرجانات التي تقام سنويا في حرم ميناء الصيادين وتحتاج إلى موافقة وزارة الأشغال العامة".

ودعا عسال رسامني إلى "زيارة معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا في مدينة البترون للإطلاع على مرافقه وخدماته التعليمية التخصصية في القطاع البحري اللبناني والعربي".

كما دعاه إلى "رعاية حفل تخرج طلاب المعهد في تموز المقبل".

ومن جهته، وعد رسامني الوفد البتروني بـ"زيارة منطقة البترون"، مؤكدا "تكليف الفرق المتخصصة الكشف للمرة الأخيرة على المشاريع التي تم تلزيمها والعمل على تنفيذها في أقرب وقت".