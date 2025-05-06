يستعدّ وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لزيارة لبنان يومَي 7 و8 أيار الحالي، في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ آذار 2023. يرأس الوفد، بحسب بيان، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق بدر السعد، في خطوة استراتيجية تؤكّد مجدداً دورَ الصندوق بوصفه شريكاً تنموياً رئيسياً للبنان.

وذكر البيان ان محفظة استثمارات الصندوق العربي في لبنان تقترب من ملياري دولار (569.2 مليون دينار كويتي)، حيث واصل استثماره في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتعليم، والخدمات العامة، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، وقد حقّق العديدُ منها أثراً ملموساً ومستداماً في مختلف أنحاء البلاد. من بين هذه المشاريع البارزة مشروع نقل مياه نهر الليطاني، الذي ساهم في دعم استصلاح 15.000 هكتار من الأرض، وإنشاء الحرم الجامعي للجامعة اللبنانيّة الذي يضم 12 كليّة ويوفّر فرص تعليم متميّزة لآلاف الطلاب.

وقال السعد في تصريح:" ان الصّندوق العربي يسعى لدعم أولويّات لبنان الوطنيّة وتسريع المبادرات عميقة الأثر التي يمكن أن تسهم في التّنمية المنشودة وتعزيز الإمكانات الاقتصاديّة التي يحتاجها البلد بشدة".

تأتي الزيارة في وقت حاسم للبنان، إذ يستعيد موقعه على السّاحة الدوليّة عقب انتخابِ رئيس جديد للجمهورية ووضعِ خططه الطّموحة نحو التّعافي الاقتصادي. وتمثّل هذه الزيارة فصلاً جديداً في شراكة طويلة الأمد بين الصندوق العربي ولبنان.

يسعى الصندوق العربي من خلال اللقاءات مع كبار المسؤولين اللّبنانيين إلى مواءمة جهوده مع الأولويات الوطنيّة الناشئة وفتحِ آفاقٍ جديدة للاستثمارات في القطاعين العام والخاص. وحتى اليوم، قدّم الصندوق العربي 29 قرضاً للجمهورية اللبنانية بقيمة إجماليّة تقارب الـ 549.5 مليون دينار كويتي لتمويل مشاريع إنمائية كبرى في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. كما منح الصندوق العربي 54 معونة بقيمة إجمالية تقارب 19.9 مليون دينار كويتي، شملت المساعدات الفنيّة والإغاثة الطارئة وبناء القدرات المؤسسية.