المركزية - بتاريخ 12 تشرين الأول 2025، وفي إطار الزيارة الرسمية إلى أستراليا، قام الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني، والأمين العام العالمي جورج أبي رعد، بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الأسترالية كانبرا، تكريمًا لأرواح الذين سقطوا دفاعًا عن أوطانهم.

ورافق الوفدَ في هذه المراسم الرئيسُ القاري لأستراليا ونيوزيلندا أنطوان كرم، ومستشارةُ الشؤون الاجتماعية في المجلس القاري وداد رحمة، ورئيسُ مجلس ولاية كانبرا جورج سلوم، ونائبُ الرئيس بول خوري، وأمينُ السر خليل فرح، وأمينُ الصندوق داني خوري.

وقد عبّر الحاضرون عن تقديرهم العميق لتضحيات الجنود، مؤكدين أن هذا التكريم يحمل أيضًا رسالة وفاء من الجالية اللبنانية في أستراليا لقيم الحرية والسلام التي تجمع الشعوب.

وتجدر الإشارة إلى مصادفة مؤثرة، وهي أن الجندي المكرَّم في هذا اليوم كان قد خدم في لبنان إبّان الحرب العالمية الثانية، واستُشهد في مصر، ما أضفى على المناسبة بعدًا وجدانيًا خاصًا يعكس عمق الروابط التاريخية بين لبنان وأستراليا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برسالتها الإنسانية والوطنية، وتعزيز روابط الصداقة بين لبنان وبلدان الانتشار، تقديرًا للقيم التي توحّد الشعوب في نضالها من أجل الكرامة والحرية.