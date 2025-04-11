قام وفد من تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL بزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا. وبعد تهنئة الرئيس عون على انتخابه، عرض الوفد خلال اللقاء أبرز التحدّيات والحاجات للقطاع الخاص اللبناني الشرعي، الركيزة الأساسية لإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطنيّ.

كما عرض الوفد للرئيس عون مشروعه ASPIRE، وهو خارطة طريق تغطي ١٥ قطاعا اقتصاديا حيويا، وُضعت بالتعاون مع الهيئات الاقتصاديّة، وتهدف الى النّهوض بالاقتصاد الوطنيّ. ووضع الوفد هذا المشروع في عهدة رئيس الجمهورية، مؤكّدا استعداد التجمّع الكامل لمواكبة الالرئيس الذي الذي يجسّد تطلّعات الشعب اللبناني العميقة، بروحٍ من الأمل والوحدة والمسؤولية.

ضمّ الوفد رئيس التجمّع نقولا بوخاطر، ونائب الرئيس سيريل عريضه، والأمينة العامة جمانة صدّي شعيا، وأمين المال نديم ضاهر، وأعضاء مجلس الإدارة فاتح بكداش، فريد حمصي، كريستيل بستاني، جومانا داموس سلامة، رولا غاريوس زهار، والاعضاء بيار ورولان سلوم، ومدير عام التجمّع كمال أبي فاضل. وفي نهاية اللقاء، قدّم الوفد درعًا تذكاريًّا للرئيس عون عربون تقدير من التجمّع.