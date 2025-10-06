المركزية- في اتجاهين خارجي وداخلي تتجه الانظار اليوم نظرا لطبيعة مشهدين بالغَي الاهمية على المستوى الاجرائي. في الخارج وتحديدا في مدينة شرم الشيخ تنطلق اجتماعات مهمة بين وفدين من حركة حماس وإسرائيل، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ، بعدما وافق عليها الجانبان . وفي الداخل تتجه بوصلة الرصد والمتابعة نحو قصر بعبدا حيث تعقد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التي تناقش جدول اعمال من 10 بنود تتناول مواضيع مختلفة، أبرزها سحب العلم والخبر من جمعية رسالات التابعة لحزب الله، والذي نُقل الى اخر جدول الاعمال في ظل توجه لعدم السحب وترك الامر لوزير الداخلية، وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل .

سحب لا سحب؟: وفيما الاتصالات مستمرة لئلا يفجّر بند حل الجمعية، الجلسة، بما انه موضوع على رأس جدول اعمالها، وقد أفيد ان رئيس الجمهورية ينشط لتفادي هذا السيناريو من خلال التواصل مع المعنيين بالملف، في السراي والضاحية وعين التينة، يَصعب معرفة ما اذا كان القرار بسحب الترخيص (الذي يحظى بأغلبية وزارية) سيصدر ام ان معوقات قانونية او اخرى سياسية، ستحول دونه. في هذا الاطار، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية "رسالات" على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها. من جانبه، وزير العدل عادل نصار قال عمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة: "أنا على طول جاهز" وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص قال "انشالله".

خطة الجيش: اما على خط خطة الجيش، فإن قائد الجيش يعرض في جلسة مجلس الوزراء لما قامت به المؤسسة العسكرية خلال شهر، وللمعوقات التي تقف في وجه تطبيق خطته جنوبا.

غير معنيين: وسط هذه الاجواء، حزب الله حشد لدعم جمعية رسالات في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع الجلسة الحكومية، كما انه يواصل انتقاداته للحكومة. في السياق، رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، الذي تحدى اي قرار حكومي بحل الجمعية قائلا "يبلّوه ويشربو ميّتو"، رأى أنّ "لا يمكن للأغلبية في الحكومة الحالية أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقًا من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية المنصوص عليها حتى في الدستور، بالحديث عن التفاهم داخل الحكومة وأيضًا في وثيقة الوفاق الوطني". واشار الى ان "الحكومة تريد أن تناقش خطة للجيش تحت عنوان حصرية السلاح، وحاول بعض هذه السلطة بالأمس القريب أن يزجّ هذا الجيش بمواجهة مع الناس، وعندما تصرّف الجيش انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والقانونية غضب بعض السلطة وعمد إلى التحريض عليه، ونشر صورًا للقادة الأمنيين وللوزراء المعنيين وتحميلهم المسؤولية، في حين أنه لو قام فريق آخر بما قامت به هذه الجهات، لسمعنا صراخًا وعويلًا واتهامات، ولكن أن يقوموا هم بالتحريض على الجيش فهذا كأنه أمر عادي". وشدّد على "أننا لسنا معنيين بمناقشة حصرية السلاح، وإذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها، أمّا المقاومة فهي مقاومة وهي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف ومشرّع على مدى 35 سنة من البيانات الوزارية التي صادقت عليها الحكومات على امتداد هذه الفترة الزمنية، ولا يمكن لأي شخص أو مسؤول أتى لمرحلة معينة أن يغيّر من هذه الصيغة الميثاقية المرتبطة بتركيبة لبنان وبصيغة لبنان، ولا أحد يستطيع أن يغيّر في هذه الصيغة، وكل الذين اصطدموا بهذه التركيبة المتنوعة في لبنان وبهذه الصيغة هم خسروا وبقي لبنان، هم ذهبوا وانتهت سلطتهم وبقي الشعب وبقي لبنان وبقيت المقاومة".

دعم لسلام: في المقابل، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدا من شابات وشباب مدينة طرابلس في حضور النائب ايهاب مطر الذي اكد وقوف الوفد الى جانب الرئيس سلام ودعمه له ولقرارات الحكومة، مشددا على اهمية تطبيق القوانين وعدم التساهل في تنفيذها، مشيرا الى ان طرابلس هي دوما مع الدولة وداعمة لها ولرئيس الحكومة.

بعد التسليم: من جهته، أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في حديث اذاعي أنّ "إستراتيجية الامن الوطني يتمّ وضعها بعد عملية تسليم السلاح وفرض الدولة سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية وليس قبلها لمناقشة كيف يجب أن نتعايش مع السلاح غير الشرعي، فهذه خدعة ومناورة كبيرة لن تمرّ على أحد ولن نقبل بها إطلاقاً". وقال "هناك اليوم تناقض بين خطابَين: الخطاب الرسمي للدولة والذي تمثّل بالقرارات التي إتخذتها الحكومة في 5 و 7 آب بنزع الصفة القانونية عن السلاح غير الشرعي والبدء بجمعه وحصره بيدها، والخطاب الآخر الذي يصدر مؤخراً عن حزب الله والثنائي الشيعي ومفاده أننا أعدنا بناء قدراتنا واستعدنا قوّتنا وعافيتنا، فمن نصدّق في هذا الوضع"؟

منسى: على صعيد آخر، اجتمع سلام قبل الظهر في السراي مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الذي اطلعه على نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية.

دعم سعودي: اما وزير الاتصالات شارل الحاج فعرض في مكتبه في الوزارة، مع سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في قطاع الاتصالات. وأطلع الوزير الحاج السفير السعودي وخلال اللقاء، على انطلاقة الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد تعطّل دام 13 عامًا، موضحًا أن هذه الخطوة تشكّل محطة إصلاحية أساسية لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين. وأشاد بدعم المملكة للبنان وبدورها الريادي في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التحوّل الرقمي والبنى التحتية الحديثة. من جهته، أكّد السفير السعودي حرص المملكة على مواكبة مسار النهوض في لبنان، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والتقنية، مشدّدًا على استعداد بلاده لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

غارات : ميدانيا، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، سيارة على طريق زبدين في منطقة النبطية وأدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح، وفق وزارة الصحة. وافيد ان الغارة تسببت بمقتل حسن عطوي وهو مصاب بايجر وفاقد النظر وزوجته زينب رسلان التي كانت تقود السيارة، وهما فقدا ولديهما مع بداية "حرب الاسناد". اما بقاعا، فاستهدفت سلسلة غارات بعد الظهر، زغرين وجرود حربتا ومرتفعات بين جرود حربتا وشعت وجرود الهرمل. وقال الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.