المركزية - غيّب الموت الوزير السابق العميد الركن بانوس منجيان .

وهو من مواليد 3\12\1952 عنجر - البقاع.

تعلم في مدارسها الأرمنية لغاية صف البروفيه ثم انتقل إلى بيروت العام 1968 حيث تابع تحصيله في المدرسة الأرمنية الإنجيلية العالية - بيروت إلى أن تخرّج حائزًا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني.

دخل المدرسة الحربية وتطوّع بصفة تلميذ ضابط سنة أولى بتاريخ 12\11\1972، وكان الأرمني الوحيد بين 220 تلميذًا. وبتاريخ 1 آب 1975 تخرّج برتبة ملازم وبدأ جولته في الحياة العسكرية في مختلف الوظائف القتالية بدءًا بآمر فصيلة، آمر سرية، مساعد قائد كتيبة، قائد كتيبة، رئيس قسم في لواء، رئيس أركان لواء، مساعد قائد لواء، قائد اللواء العاشر بين العامين 2000 و2005، نائب رئيس الأركان للتخطيط ما بين العامين 2005 و2010 (تاريخ إحالته على التقاعد). في هذا المنصب خدم ثلاث سنوات مع الرئيس ميشال سليمان يوم كان قائدًا للجيش، وسنتين مع العماد جان قهوجي في قيادة الجيش. كما تابع عدة دورات في لبنان والخارج.

وعيّن وزير دولة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011.