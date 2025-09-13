تعهد المرشح لانتخابات بلدية نيويورك، زهران ممداني، بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال فوزه بمنصب العمدة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال ممداني، وهو مرشح ديمقراطي، إنه سيأمر إدارة شرطة نيويورك بتنفيذ الاعتقال إذا دخل نتنياهو إلى المدينة.

غير أن خبراء قانونيين استشارتهم الصحيفة أكدوا أن تنفيذ مثل هذا التعهد يبدو غير عملي، وقد يتعارض مع القوانين الفيدرالية الأميركية، إلا أن الخطوة مرشحة لإثارة جدل واسع في نيويورك التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل.

يُذكر أن ممداني، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، يحظى بتأييد متنامٍ في حملته الانتخابية، إذ تصدر منافسيه في حجم التبرعات التي جمعها خلال شهر آب الماضي، وفق ما أوردت صحيفة ذا هيل.