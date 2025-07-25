انطلقت مساء اليوم مهرجانات بعلبك الدولية – دورة 2025، تحت شعار “أعمدة الخلود”، وذلك بعد توقف العام الماضي، حيث اقتصر البرنامج حينها على حفلة واحدة فقط

وافتُتحت الدورة بحفلتها الأولى في 25 تموز 2025، بعرض أوبرا “كارمن” للمؤلف جورج بيزيه، من إخراج المخرج اللبناني العالمي جورج تقلا، وقيادة الأوركسترا بقيادة المايسترو توفيق معتوق، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفن والجمال.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم رئيس الحكومة نواف سلام والسيدة الأولى نعمت عون.

أما السهرة الثانية من المهرجان، فستُقام في 8 آب 2025، مع عرض “حقبات” (Stages) بمشاركة الفنانة هبة طوجي، وإنتاج أسامة الرحباني، في ليلة فنية مميزة داخل قلعة بعلبك الأثرية.