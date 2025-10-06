أفادت تقارير إعلامية بأن حكومة اليونان وافقت على نقل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ على متن الطائرة التي سيصعد إليها اليونانيون الذين شاركوا في "أسطول الصمود" ويحتجزون في إسرائيل، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء أول إعلان عن أن الناشطة السويدية سترحل الاثنين ظهرا من إسرائيل إلى اليونان على لسان المحلل القضائي في القناة 12 العبرية أبيشاي غرینتسایغ مساء الأحد.

وأفيد لاحقا بأن اليونان وافقت على استقبال غريتا في أراضيها مع مجموعة من المشاركين الآخرين في "أسطول الصمود".

وصرح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اليونانية في بيان بأن "وفدا من سفارة اليونان في تل أبيب قام بزيارة مركز الاحتجاز الذي يحتجز فيه 27 من المواطنين اليونانيين الذين شاركوا في "أسطول الصمود"، مشيرا إلى أن "جميعهم بصحة جيدة ويحصلون على كل المساعدات اللازمة".

وحسب البيان، فإنه "ستنطلق اليوم رحلة خاصة من مطار رامون الدولي قرب إيلات لإعادة المواطنين اليونانيين إلى أثينا بأمان في نفس اليوم".

و"من المتوقع أن يصعد على الطائرة 165 شخصا، وستدفع الحكومة اليونانية تكاليف الرحلة"، حسب i24News.

بدورها، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين دبلوماسيين، بأنه "سيتم ترحيل أكثر من 70 مشاركا من "أسطول الصمود" بمن فيهم غريتا ثونبرغ، من إسرائيل الاثنين".

ووفقا للوكالة، "سيغادر 9 سويديين، و28 فرنسيا، و27 يونانيا، و15 إيطاليا الدولة العبرية، ومن المتوقع نقل معظم المعتقلين جوا إلى اليونان".

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عبر منصة "اكس" الأحد :"أن الإيطاليين الـ15 من الأسطول المتبقين في إسرائيل سيعدون غدا على متن رحلة تجارية متجهة إلى أثينا".