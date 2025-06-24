أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء بمقتل 3 جنود وإصابة أكثر من 15 آخرين بعضهم حالتهم حرجة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مروحيات عسكرية نقلت الجنود المصابين إلى مستشفى تال هاشومير بتل أبيب.

وأوضحت إصابة ناقلة جند تابعة لسلاح الهندسة في كمين خان يونس واشتعال النيران فيها، مؤكّدة أن "هناك جنود في عداد المفقودين مازالوا في موقع الكمين وسط مخاوف على حياتهم".

وقالت: "هناك ما بين 14 إلى 16 جندياً أصيبوا في الكمين".

وتحدّث إعلام عبري عن إصابة عدد من الجنود في كمين بغزة واشتعال آليات عسكرية بالنيران.

وذكر أن مسلّحين نصبوا كميناً لقوة عسكرية وكميناً آخر لقوة الإنقاذ.

وقد تم إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين بالحدث الأمني الصعب في القطاع.