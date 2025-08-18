بعد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الإثنين عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة قريباً، أكد وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح على جهوزية الأمن الفلسطيني لحكم القطاع.

وقال وزير الداخلية الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "قادرون على حكم غزة وجاهزون لهذه المهمة، ولتنفيذ تكليفات السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس".

وأضاف أن منظومة الأمن الوطني الفلسطيني تعمل وفقاً للمصلحة الوطنية الفلسطينية، بما ينسجم مع الأمن الإقليمي.

وحول تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية في المعسكرات المصرية، قال هب الريح إنه "تم تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر نظراً إلى السمعة العالمية الطيبة التي تمتاز بها الأجهزة الأمنية المصرية، والتي من شأنها أن تستفيد منها أيضاً جميع المؤسسات والأجهزة في السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن "مصر وقيادتها السياسية داعم أساسي وحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني ولمساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وأكد الوزير الفلسطيني اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني.

تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد لفت ظهر اليوم الاثنين إلى العمل مع مصر للتحضير لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بناء على الخطة العربية، مؤكداً استعداد حكومته لتحمل المسؤولية في إدارة غزة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

كما أعلن عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة قريباً، وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أمام معبر رفح بمصر: "لا ننشئ كياناً سياسياً جديداً في غزة بل نعيد تفعيل عمل المؤسسات"، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".



يذكر أن وزير الخارجية المصري كان قد كشف قبل أيام أن مصر بدأت تدريب 5000 شرطي فلسطيني لنشرهم في غزة.

وقال عبد العاطي خلال لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية إنه "تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حالياً في معسكرات مصرية وبالتعاون مع الأردن لنشرهم في غزة، وذلك بسبب وجود فراغ أمني في قطاع غزة".

المصدر: العربية