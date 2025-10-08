قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه دائما "خطة ب" لتخريب أي تفاوض يجري بشأن غزة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة: "لكنني لا أعتقد أن لديه فرصة للمناورة حاليا".

وأشار الى أن "جواب حركة حماس على خطة ترامب بخصوص المحادثات كان إيجابيا للغاية". وذكر أن "هناك 4 مواضيع يتم نقاشها بشكل رئيس بالمحادثات الجارية في مصر.

ولفت فيدان إلى أنه "إذا تم اليوم التوصّل إلى تفاهمات بالمحادثات الجارية في شرم الشيخ، فسيتم اليوم الإعلان عن وقف لإطلاق النار".

وشدد في تصريحاته على أن "الأولية الآن في غزة هي لوقف إطلاق النار".