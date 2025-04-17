اجتمع وزير المال ياسين جابر مع الممثلة الاقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) رانيا هدية، في حضور المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي، ومستشارة وزير المال كلودين كركي، ومنسقة التنظيم المدني في البرنامج أورنيلا نهرا.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع "أهمية تعزيز التعاون بين وزارة المالية وبرنامج (UN-Habitat) ، اذ تمّت مناقشة أولويات الوزارة والسبل التي يمكن من خلالها للبرنامج أن يقدّم الدعم، سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي". وتم التركيز على "ضرورة الاسراع في تفعيل هذا التعاون، بما يحقق نتائج ملموسة تعزز خدمة المواطنين وتساهم في حماية أمن المعلومات".

تمت مناقشة عدد من المواضيع الفنية الأساسية، من أبرزها: توحيد معايير التخمين العقاري على أسس علمية، تحديث الأنظمة، استحداث موقع لاستعادة البيانات في حالات الكوارث (Disaster Recovery Site)، ورسم خرائط دقيقة لأملاك الدولة الخصوصية. كما تم التطرق إلى منصة إعادة الإعمار التي يمكن اعتمادها في لبنان، وقد أشار الوزير جابر في هذا السياق إلى أهمية أن تكون هذه المنصة تحت إشراف مجلس الإنماء والإعمار (CDR).

كذلك، استعرض الجانبان تجارب دولية ناجحة، حيث تطرقت هديّة إلى تجربة مصر في تطوير ضريبة التحسين، التي ساهمت في زيادة موارد الدولة، كما أشارت إلى إمكان الاستفادة من دعم بعض الدول الأوروبية، بخاصة في ما يتعلق بتطوير السجل العقاري وإنعاش القطاع الزراعي لتعزيز التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تصدير محاصيل ذات قيمة عالية والتعاون مع شركاء أوروبيين.