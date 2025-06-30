كتب وزير العدل عادل نصار عبر حسابه على منصة "أكس": "صوت مجلس النواب، برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، مشكورًا، على قانون تمويل صندوق تعاضد القضاة، وهو القانون الذي كانت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، قد أقرّته سابقًا.

وبذلك، سيستمر الصندوق في أداء دوره الحيوي في الحفاظ على الحقوق الحالية لقضاة لبنان.

والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يمنح القضاة أي حقوق أو مداخيل إضافية أو جديدة".