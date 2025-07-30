صدر عن وزير العدل القاضي عادل نصّار البيان التالي:

"تسلّمتُ اليوم التشكيلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى، وسأقوم بدراستها والاطلاع عليها بكل جدية ومسؤولية.

وإذ أجدّد ثقتي الكاملة بأن المجلس أنجز هذه التشكيلات باستقلالية ووفق معايير موضوعية بعيدًا عن أي محاصصة أو اعتبارات غير قضائية ، فإنني أحيّي أعضاء المجلس على جهدهم المتواصل وعلى مثابرتهم في إنجاز هذه المهمة حتى خلال أيام العطل الرسمية.

إن هذه الخطوة تشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل العمل القضائي، بما يرسّخ سيادة القانون وثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية