زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي، مدينة جبيل وقضاءها بدعوة من النائب زياد الحواط يرافقه مدير مكتبه بطرس الحدشيتي، رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبيل لبنان المهندس ربيع خليفة ومستشاره الإعلامي جورج العاقوري للاطلاع ميدانياً على الواقع السائد في ما خصّ شؤون الكهرباء والمياه.

نهر ابراهيم: المحطة الاولى كانت في بلدية نهر ابراهيم ثم محطة المضيق في البلدة، فلقاء في منزل النائب الحواط، في حضور عدد من رؤساء البلديات والمخاتير ومنسق قضاء جبيل في "القوات اللبنانية" الدكتور ساڤيو بركات، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والاسرى شربل ابي عقل، عضو المجلس المركزي في الحزب بيار جبور، حيث نقل الحاضرون هواجس المواطنين وعذاباتهم لجهة تأمين الكهرباء والمياه.

بلدية جبيل: بعد ذلك انتقل الوزير الصدي والحواط إلى مبنى بلدية جبيل حيث كان في استقبالهما رئيس البلدية الدكتور جوزف الشامي والاعضاء والرئيس السابق وسام زعرور، وتناول اللقاء حاجات المدينة ومشاكلها، لا سيما في ما يتعلّق بالكهرباء والمياه والبنى التحتية، واستمع وزير الطاقة إلى أبرز التحديات التي تواجهها البلدية.

وأكد الصدّي "حرص وزارة الطاقة والمياه على متابعة هذه الملفات وإيجاد الحلول الممكنة بالتعاون مع البلديات والمؤسسات المعنية"، مشدداً على أن "تلبية حاجات الناس تبقى أولوية في عمل الحكومة".

امتياز كهرباء جبيل: ثم انتقل الصدي والحواط إلى مبنى امتياز كهرباء جبيل حيث كان في استقبالهما ممثل رئيس مجلس الادارة يوسف باسيل، وتطرق البحث في المشاريع المقدمة للوزارة لجهة انشاء معمل على الفيول والطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء إلى المواطنين في القرى والبلدات التي يشملها الامتياز ، فوعد الوزير الصدي بدرسها مع المشاريع الأخرى ايضا من الشركة والبحث في امكان توحيد فاتورة الكهرباء والمواد معاً لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتم الاتفاق على عقد اجتماعات في الوزارة لبحث كل هذه المواضيع .

اتحاد البلديات: ثم انتقل الوزير الصدي والحواط والوفد المرافق إلى مبنى اتحاد البلديات حيث استقبلهم نائب الرئيس رئيس بلدية ميفوق -القطارة الدكتور بشير الياس وعدد من رؤساء البلديات، وامل الياس ان تكون الزيارة إلى بلاد جبيل مفيدة وصولا إلى تأمين حاجات المواطنين على صعيد المياه والكهرباء، والاستماع إلى هواجس رؤساء البلديات، متمنيا "التعاون بين الاتحاد ورؤساء البلديات والوزارة لوضع مسح شامل لحاجات قضاء جبيل.

الصدي: بدوره شكر وزير الطاقة على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن "الزيارة اليوم للاستماع إلى حاجاتكم والمشاكل التي يعاني منها المواطنون، لا سيما في ما يتعلق بقطاع الكهرباء والمياه، وللاطلاع على الواقع على الأرض. ونحن نصغي لجميع المشاكل والاحتياجات المطروحة من بلديات المنطقة".

وقال: "جبيل تُشكّل صورة حضارية يعتز بها كل لبناني أينما كان في العالم، فهي معروفة عالمياً كمدينة "بيبلوس"، وهي صورة حضارية نفتخر بها جميعاً واليوم نسعى ليس فقط إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة، بل أيضاً إلى استعادة الانطباع الحقيقي عن صورة لبنان، لبنان التاريخ، والثقافة، وحب الحياة. وجبيل نموذج حيّ لهذه الصورة".

واضاف: "تحدثنا اليوم مع بلديات جبيل عن محطة التكرير الممولة من فرنسا، وكذلك عن شبكة الصرف الصحي الممولة من إيطاليا وأبرز التحديات تكمن في كيفية تسلّم هذه المشاريع وضمان استمراريتها وصيانتها وتشغيلها، ونحن أيضاً على تواصل مع الجهات المانحة لضمان التشغيل والصيانة والاستمرارية، وليس فقط لإنجاز المشاريع ، كما أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة، ووجدنا أنه من الأفضل توحيد هذه المطالب لتصبح أولوية موحّدة، ويجب أن نكون واقعيين، فالوزارة لا يمكنها تلبية جميع المطالب في سنة واحدة، لذلك نحدد الأولويات بالتعاون مع الاتحاد والبلديات".

واردف: "بدأنا منذ مدة ورشة إصلاح إداري تهدف إلى رفد الوزارة بالكفاءات البشرية فقد أنشأنا منذ أسبوع الهيئة الناظمة للكهرباء، التي تُعتبر حجر الأساس في تنظيم هذا القطاع ومنذ أربعة أيام فتحنا باب الترشح لمدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وكذلك مؤسسة مياه البقاع، وسنُعيّن قريباً ثلاثة مديرين عامين للوزارة بعد أن طال الشغور لسنوات كذلك أعددنا الترتيبات لتشكيل مجالس إدارة لمؤسسات المياه، وسيتم ذلك تدريجياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية".

وختم الصدي: "أتمنى أن تبقى جبيل ومنطقتها محافظة على هذه الصورة الحضارية التي يعرفها الجميع، وأن تبقى نموذجاً لكل لبنان".

الحواط: واكد الحواط ان "بلاد جبيل ساحلا وجبلا بحاجة إلى الكثير من الإنماء فموضوع المياه أساسي وحيوي، ولا يوجد بيت إلا ويضطر لشراء صهاريج مياه أسبوعياً"، مطالباً ب"خطة حقيقية لحفر آبار في القرى والبلدات، وقد وُعدنا بحفر ثلاثة آبار جديدة في جبيل قريباً، كذلك موضوع الاستمارات التي وزعت البلديات المتعلقة بالطاقة الشمسية، وصيانة الأنهار والأودية، وكيفية تلزيم هذه المشاريع بدعم الوزارة".

وقال: "أما الكهرباء، فجبيل محظوظة بوجود امتياز كهرباء جبيل فيها الذي هو نعمة في القضاء لكن المشكلة أن الامتياز لا يشمل كل القرى، ما يسبب معاناة للمناطق الصغيرة لذلك يلجأ الناس للطاقة الشمسية وقد طرحنا موضوع تسهيل تركيبها ومنع العوائق الإدارية في ذلك"، مؤكدا أن "الأولوية تبقى للمياه والكهرباء والبنية التحتية، إذ لا يمكن للناس أن تستمر من دون هذه الخدمات الأساسية. نحن كنواب المنطقة متفقون على وضع مصلحة القرى والبلدات فوق أي اعتبار سياسي، وسنعمل مع الوزارة والبلديات لتأمين الإنماء المطلوب، فبلاد جبيل تستأهل الاهتمام بها بعد ان استثنيت من هذا الاهتمام لسنوات ولاسباب معروفة، وحان الوقت لاعادة وضعها على سكة الأولويات".

واكد الحواط أنه "إلى حين تأمين المياه على مساحة كل لبنان اللامركزية في الكهرباء هي الاساس لتلبية أمور الناس"، مشيرا إلى انه "يوجد في بلاد جبيل زراعة وصناعة وسياحة وكل هذه الأمور بحاجة إلى الكهرباء والمياه".

وتناول موضوع الطرقات في كل لبنان وبخاصة في قضاء جبيل، معربا عن اسفه كيف ان ملايين الدولارات صرفت لهذا الموضوع ولا يوجد أوتوستراد او طريق في لبنان يمكن السير عليه.

وكشف انه "في نهاية شهر ايلول سيبدأ العمل بتزفيت 70 بالمئة من قرى بلدات قضاء جبيل واحيائها بمسعى مشترك من نواب القضاء مع وزير الأشغال على ان تستكمل عملية تعبيد باقي البلدات في السنة المقبلة".

وحيا الحواط الجهود التي يبذلها الوزير الصدي وفريق عمله في الوزارة لتأمين حاجات المواطنين في كل لبنان ومن دون تمييز.

عنايا: واختتم الوزير الصدي الجولة بزيارة والنائب الحواط والوفد المرافق دير مار مارون- عنايا حيث كان في استقبالهم رئيس الدير الاب ميلاد طربيه وجمهور الدير ورئيس بلدية عنايا- كفربعال مارك عبود حيث قام الجميع بجولة في ارجاء الدير وصلوا على نية لبنان.